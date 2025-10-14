Povertà in Italia: Istat, coinvolge oltre 1 milione 283mila minori (il 13,8% dei residenti) e 1,8 milioni di stranieri (35,6%)

Nel 2024 la povertà assoluta coinvolge oltre 1 milione 283mila minori (il 13,8% dei minori residenti). Le famiglie con minori in povertà assoluta sono quasi 734mila (12,3%), con picchi del 23,9% tra quelle di “altra tipologia” (dove convivono più nuclei familiari o altri membri) e del 20,7% tra le coppie con almeno tre figli. E’ quanto emerge dal report Istat sulla povertà in Italia diffuso oggi.

Tra le famiglie che vivono in affitto, l’incidenza della povertà assoluta è del 22,1%, contro il 4,7% di quelle proprietarie di case. Il dato sale al 32,3% per le famiglie con minori che vivono in affitto. Tra le famiglie con stranieri, il 75,9% vive in affitto.

La povertà assoluta colpisce duramente anche gli stranieri: oltre 1,8 milioni sono in povertà assoluta (35,6% del totale di stranieri, uno su tre). Nelle famiglie con minori composte solo da stranieri, l’incidenza raggiunge il 40,5%, con punte del 46,2% nel Mezzogiorno.

Anche la povertà relativa resta elevata: coinvolge 2,8 milioni di famiglie (10,9%, un dato stabile rispetto al 2023) e 8,7 milioni di individui (14,9%). Le regioni più colpite sono Puglia (24,3%), Calabria (23,5%) e Campania (20,8%).

