Parlamento Ue: al via la plenaria. Roberta Metsola ricorda Chinnici, Borsellino e Sassoli

(Foto Parlamento europeo)

(Strasburgo) “Sono trascorsi cento anni dalla nascita di Rocco Chinnici e ottantacinque dalla nascita di Paolo Borsellino: hanno dato tutto per poter vivere in una società più giusta, la loro tenacia nel combattere la mafia e nel proteggere lo stato di diritto sono ancora oggi fonte d’ispirazione in Italia e in tutta Europa”. A dirlo in italiano la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in apertura della prima plenaria a Strasburgo del 2025. La presidente ha poi ricordato David Maria Sassoli, a tre anni dalla sua scomparsa, avvenuta l’11 gennaio 2022: “Tre anni fa ci ha lasciato un campione della democrazia e un caro amico come David Sassoli. Credeva in un’Europa solidale che non lasciava indietro nessuno, il suo esempio ci ha ricordato che la politica deve sempre essere al servizio delle persone. Grazie, David”. In apertura, Metsola ha ricordato anche i temi più caldi dell’attualità, a cominciare dall’accordo sulla tregua a Gaza per poi rivolgere un pensiero oltre Oceano per l’insediamento dell’amministrazione di Donald Trump.