Unità dei cristiani: diocesi Ragusa, sette Chiese celebrano insieme due appuntamenti

Sette Chiese sorelle celebrano insieme la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. La Chiesa cattolica, la Chiesa cristiana avventista del Settimo Giorno, la Comunità luterana di Sicilia, la Chiesa ortodossa rumena (parrocchia Santa Melania) di Vittoria, la Chiesa pentecostale di Santa Croce Camerina, la Sabaoth Church di Vittoria e la chiesa pentecostale Nuova Creazione di Scoglitti vivranno insieme due diversi momenti che si iscrivono nel solco di un cammino avviato già da alcuni decenni che vede crescere e consolidarsi il rapporto di comunione e di stima reciproca tra le varie chiese cristiane presenti nella diocesi di Ragusa, felici di vivere dei momenti di fraternità, pur nella differenza delle diverse tradizioni.

Si comincia domani, 21 gennaio, alle 19.30, con un incontro di preghiera ecumenico che avrà ospitato presso la Sabaoth Church (via Pietro Palma, 1) a Vittoria. Il 24 gennaio, alle 19, è in programma un concerto ecumenico che si svolgerà presso il Cineteatro Don Bosco (via A. Gagini, 97) a Ragusa che vedrà l’apporto di diversi gruppi delle varie chiese cristiane. Il tema scelto quest’anno per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è “Credi tu questo?”. La frase, tratta dal Vangelo di Giovanni, viene pronunciata da Gesù e rivolta a Marta dopo la resurrezione di Lazzaro. Le preghiere e le riflessioni sono state preparate dalla Comunità monastica di Bose e coordinate da un gruppo internazionale del Dicastero per la Promozione dell’unità dei cristiani e dal Consiglio ecumenico delle Chiese.

