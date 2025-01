Cultura: Università Cattolica Milano, domani un evento in onore del poeta Franco Loi

Martedì 21 gennaio, alle ore 17, l’aula magna della sede milanese dell’Università Cattolica ospiterà l’evento culturale “Franco Loi. Maestri”, organizzato dalla Biblioteca d’Ateneo con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano, un reading di Davide Ferrari con accompagnamento musicale di Claudio Sanfilippo, per parlare attraverso testi e immagini del poeta e dei suoi maestri, tra arte, letteratura e vita.

Partendo da un’idea dello stesso Loi (1930-2021), il testo del monologo è stato appositamente scritto da Davide Ferrari, attore, regista e autore, responsabile di alcuni laboratori di teatro e scrittura creativa con i detenuti delle Case circondariali di Pavia, Monza e Voghera dove dirige la compagnia Maliminori composta da attori detenuti. Tra le sue pubblicazioni la silloge “Dei pensieri la condensa” (2015) scritta in dialetto pavese, con prefazione di Franco Loi (Premio Giuseppe Tirinnanzi 2016). Tra le sue produzioni teatrali “Coppi e il diavolo. Ovvero quando il Campionissimo incontrò Gioânbrerafucarlo” (2019, liberamente ispirata alla biografia romanzata, “Coppi e il diavolo”, scritta da Gianni Brera).

L’opera vedrà l’accompagnamento musicale di Claudio Sanfilippo, cantautore e scrittore, che ha all’attivo diverse collaborazioni musicali in Italia e all’estero. Suoi testi sono stati interpretati da Mina, Eugenio Finardi, Rossana Casale. Nel 1996 il suo album “Stile libero” si aggiudica la Targa Tenco quale migliore opera prima. Dal 2023 è docente di drammaturgia musicale (analisi dei testi e creazione di testi per canzoni) presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. Tra i suoi volumi ricordiamo Fedeli a San Siro. Storia di calcio, di derby e non solo (Milano Mondadori, 2011), scritto con Tiziano Marelli.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /