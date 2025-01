Diocesi: Lamezia Terme, nel pomeriggio convegno su “Eugenetica, tra Scienza, diritto e teologia”

“Eugenetica, tra Scienza, diritto e teologia”. Questo il tema di un convegno che si svolgerà oggi pomeriggio a Lamezia Terme promosso dalla diocesi con patrocinio del Comune di Lamezia Terme. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la settimana della Memoria ed è curato da Kitsy Niaty, docente di diritto costituzionale e moderatrice dell’evento al quale interverranno: mons. Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme; mons. Tommaso Buccafurni, vicario generale della stessa diocesi; mons. Vincenzo Paglia, arcivescovo e presidente della Pontificia Accademia per la vita e gran cancelliere dell’ Istituto Paolo Giovanni II, che interverrà da remoto; Alessandro Gigliotti, dottore di ricerca di Diritto costituzionale; Zaira Niaty, responsabile Unione nazionale consumatori Lamezia Terme; Annalisa Spinelli, assessore alla cultura del Comune di Lamezia Terme; Maria Giustina Ponte, pedagogista, esperta in istituzioni di Formazione e dell’Educazione; Alberto Gambino, prorettore vicario dell’Università Europea di Roma che interverrà da remoto; e Andrea Parisi, presidente del Comitato di Lamezia Terme della Croce Rossa Italiana. L’iniziativa – spiega la diocesi – vuole essere “un dialogo multidisciplinare, in una prospettiva comparata, del diritto, della medicina, della scienza e della teologia, in materia di eugenetica”

