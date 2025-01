Diocesi: Nola e Acerra, Alfonso Lanzieri nuovo direttore dell’Issr “G. Duns Scoto”

L’Istituto superiore interdiocesano di Scienze religiose “G. Duns Scoto” di Nola-Acerra ha un nuovo direttore. Il gran cancelliere della Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale, card. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, ha nominato Alfonso Lanzieri alla guida dell’Istituto.

“Siamo felici di questa nomina. Ringrazio Lanzieri per il servizio che offrirà alla nostra diocesi e mons. Francesco Iannone per quanto fatto durante il suo mandato. È fondamentale proseguire nella valorizzazione del nostro Istituto, la cui presenza è importante non solo per la Chiesa di Nola ma anche per il territorio diocesano: formare al dialogo tra pensiero e fede è infatti, oggi, più che mai importante per una testimonianza cristiana che, con verità e sapienza, sia aperta al confronto con il mondo”, ha dichiarato il vescovo di Nola, mons. Francesco Marino, moderatore dell’Issr Duns Scoto.

Classe 1985, Alfonso Lanzieri ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia presso l’Università degli studi di Napoli Federico II nel 2017. Insegna Logica e Filosofia dell’essere, presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale di Napoli sezione San Luigi, e Filosofia teoretica e Antropologia filosofica presso l’Istituto superiore di Scienze religiose di Nola. È stato docente a contratto di Bioetica presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Attualmente è assegnista di ricerca in Filosofia morale presso l’Università degli studi del Molise. È docente di ruolo di Filosofia e Storia nei licei. Giornalista pubblicista, si occupa principalmente di antropologia filosofica e filosofia della mente. Iscritto fin da giovane all’Azione cattolica, è attualmente presidente del Meic (Movimento ecclesiale d’impegno culturale).

