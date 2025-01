Migranti: Sos Méditerranée, arrivata a Taranto la Ocean Viking con a bordo 101 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo negli ultimi giorni

È attraccata intorno alle 8.35 di stamane nel porto di Taranto, la Ocean Viking con a bordo 101 naufraghi, soccorsi nel Mediterraneo negli ultimi giorni. Primi a scendere, i bambini, tra cui il più piccolo di meno di un anno. A bordo 23 minori non accompagnati, di cui 7 sotto i 12 anni e 23 donne. I migranti erano stati messi in salvo venerdì scorso e si trovavano su un’imbarcazione di legno a due livelli avvistata in zona Sar (di ricerca e soccorso) libica. Il primo porto assegnato dall’Italia era stato quello di Ravenna, ma la nave della ong Sos Méditerranée aveva chiesto un porto più vicino. A causa del maltempo, la navigazione è stata ostacolata da mare mosso e onde alte fino a 2,5 metri e per motivi logistici lo sbarco nello scalo tarantino, che sarebbe dovuto avvenire nella tarda serata di ieri, è stato posticipato a questa mattina. Sono scesi a Taranto 32 somali, 26 siriani, 15 eritrei, 13 egiziani, 3 pakistani, 3 sudanesi, 2 iracheni e un etiope. Salvati dalle acque e arrivati nel capoluogo ionico anche 6 palestinesi. Le operazioni di accoglienza sono state coordinate dalla Prefettura di Taranto. I migranti dopo l’identificazione e gli accertamenti sanitari saranno smistati verso altre destinazioni. “Erano su una barca artigianale non attrezzata per una traversata e prima ancora hanno affrontato la Libia, e molti di loro torture. La nostra preferenza di attracco, poiché sono i porti più vicini, resta su Sicilia e Calabria soprattutto con le condizioni delle onde e del vento, che rendono difficile stare in mare anche a persone esperte – ha spiegato il referente dell’ufficio stampa della ong, Francesco Creazzo – ma siamo sempre contenti dell’accoglienza che riceviamo in Puglia”.

