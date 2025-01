Diocesi: Padova, riprendono domani i “Martedì culturali” del Centro universitario

Riprendono martedì 14 gennaio i “Martedì culturali – #tuesday for future” promossi dal Centro universitario di Padova. L’appuntamento è come di consueto alle 18.30 al Centro universitario della città, in via Zabarella 82 a Padova. Ospite di questo quarto appuntamento del ciclo dedicato al tema “spazi” sarà Federico Stefani, co-fondatore del progetto Vaia, che parlerà di “Spazi di rigenerazione circolare”.

Il relatore è co-fondatore di “Vaia”, progetto che ha portato alla rinascita di uno spazio distrutto dalla tempesta Vaia, il più grande disastro ambientale europeo degli ultimi 50 anni. Con “Vaia” – spiega la diocesi – si creano esperienze e oggetti che sono simboli di una società che non crea scarto, ma valorizza i materiali, e il lavoro della popolazione locale e delle Pmi, creando “un autentico spazio di economia circolare. Vengono ideati oggetti per la vita quotidiana e nel contempo si sviluppano esperienze per connettersi con la natura e le persone”. “Vaia” è la prima start-up forestale che è riuscita a concentrarsi sui tre pilastri della sostenibilità: aspetti economici, sociali e ambientali. Lavorando con partner e persone, sta diventando una comunità di oltre 150mila persone in tutto il mondo: “un passo dopo l’altro per creare una società più vivibile… è uno spazio di rigenerazione circolare”.

