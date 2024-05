Elezioni europee: Consulta delle Aggregazioni laicali Sicilia, “dare un’anima all’Europa”

“Dare un’anima all’Europa: bene prezioso, capace di integrare, rinfrancare e valorizzare le diversità in una unità di appartenenza più grande, inclusiva e universale; fermento profetico di una umanità rinnovata e in pace; casa comune che permetta di vivere il rapporto tra Stati e all’interno degli Stati nella solidarietà e nel mutuo rispetto, condannando le chiusure e gli egoismi localistici, la negazione dei diritti umani e i genocidi compiuti in nome di ideologie aberranti”. Questo uno dei passaggi del documento diffuso dalla Consulta siciliana delle Aggregazioni laicali, in vista delle ormai imminenti elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. “Il particolare momento che stiamo vivendo, segnato da forti tensioni internazionali e devastanti conflitti bellici ed attraversato da risorgenti nazionalismi e da pericolose dinamiche di stampo sovranista e populistico, che investono il mondo intero, rende questo appuntamento elettorale – affermano le aggregazioni laicali – carico di significato e denso di implicazioni anche per la vita e il futuro stesso dell’Unione europea”.

Rispetto della dignità umana, tutela della famiglia e della vita, pace, sviluppo della democrazia, accoglienza sono alcuni punti nodali del processo – tuttora in itinere – di costruzione di un’Europa in senso autenticamente comunitario, secondo le aggregazioni laicali. “Un progetto e un sogno da costruire insieme con tutti gli europei di buona volontà”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /