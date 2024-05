Diocesi: Bologna, al via sabato le celebrazioni per la Madonna di San Luca. Card. Zuppi, “ci doni l’antidoto alla pandemia di discriminazioni, violenza, odio, indifferenza e individualismo”

Inizia sabato 4 maggio la tradizionale visita annuale dell’Immagine della Beata Vergine di San Luca alla città di Bologna che si concluderà domenica 12 con la risalita. Alle 14.30 l’effige della Madonna scenderà dal Colle della Guardia a bordo di un automezzo dei Vigili del Fuoco e visiterà alcuni luoghi significativi del vicariato di Bologna Nord. Alle 15.30 l’icona sarà accolta dal cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi alla Casa delle Missionarie della Carità per poi giungere alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna alle 16.10 e alla Casa della Carità di Corticella alle 16.45. Alle 17.40 sosterà a Villa Erbosa e riprenderà poi il tragitto verso la cattedrale dove arriverà alle 19. Seguirà la messa celebrata da mons. Stefano Ottani, vicario generale per la Sinodalità. Alle 21 l’arcivescovo guiderà la veglia per i giovani curata dall’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile.

“Nella secolare tradizione della Chiesa bolognese – afferma il card. Zuppi – l’immagine della Beata Vergine di San Luca ha visitato la città in occasione delle pestilenze, per chiedere la grazia del bel tempo o della pioggia, o più semplicemente per arricchire la vita nello Spirito della comunità cristiana. Tutte queste circostanze le ritroviamo anche oggi, in uno sguardo contemplativo e compassionevole che da Maria e da suo figlio Gesù, che lei indica, si allarga alla Chiesa, alla società e al mondo intero. Abbiamo bisogno della presenza di Maria come la prima comunità cristiana, perché la nostra testimonianza del Risorto sia autentica e coraggiosa. Chiediamo a Lei che ci doni l’antidoto alla pandemia delle discriminazioni, della violenza, dell’odio, dell’indifferenza e dell’individualismo”.

Per una settimana nella cattedrale di San Pietro vi saranno le celebrazioni in onore della Beata Vergine di San Luca, patrona della città e dell’arcidiocesi. In particolare, domenica 5 alle 10.30 mons. Francesco Lambiasi, vescovo emerito di Rimini, celebrerà la messa e alle 14.45 il card. Zuppi presiederà la funzione lourdiana per i malati. Martedì 7 alle 17.30 mons. Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio, celebrerà la messa per le consacrate. Mercoledì 8 alle 17.15 l’Immagine della Madonna di San Luca raggiungerà processionalmente la basilica di San Petronio e alle 18, dal sagrato, l’arcivescovo impartirà la benedizione alla città e a tutti i bolognesi, ovunque si trovino nel mondo. Seguirà il ricordo, insieme al sindaco Matteo Lepore, dei lavoratori vittime dell’esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi. Giovedì 9, solennità della Beata Vergine di San Luca, alle 10 nella cripta si svolgerà il ritiro del clero diocesano, appuntamento riservato a sacerdoti e diaconi, predicato da mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa. Alle 11.15 in cattedrale l’arcivescovo presiederà la messa con il presbiterio ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale. Sabato 11 alle 14.30 padre Mykhailo Boiko, parroco di San Michele dei Leprosetti, celebrerà la Divina liturgia. Domenica 12, solennità dell’Ascensione, alle 10.30 presiederà la messa il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, mentre alle 15 il vescovo Dionisio di Kotyeon celebrerà l’Ufficio ortodosso della Piccola Supplica alla Madre di Dio. Alle 17 l’Icona della Madonna di San Luca verrà accompagnata in processione al santuario dall’arcivescovo e dai fedeli sostando per la benedizione a piazza Malpighi, Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. Alla processione, caratterizzata dalla preghiera per la pace, parteciperanno con gli stendardi e i segni distintivi: parrocchie, comunità religiose, confraternite, comunità di migranti cattolici, comunità ortodosse e le associazioni ecclesiali. Alle 20, all’arrivo dell’Immagine nel santuario sul Colle della Guardia, sarà celebrata la messa.

La Cattedrale rimarrà aperta tutti i giorni dalle 6.30 alle 22.30. La discesa e l’intera settimana di permanenza della Madonna di San Luca in città saranno trasmesse anche in diretta streaming sul sito web dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”. Le messe delle 10.30 di domenica 5 e 12 saranno trasmesse in diretta anche da E’Tv-Rete7 (canale 10 del digitale terrestre) e da Nettuno Tv (canale 111 del digitale terrestre) che riprenderà anche l’intera diretta streaming della settimana.

Domenica 5, inoltre, dalle 18 si svolgerà la “Run for Mary”, camminata ludico-motoria aperta a tutti proposta dal Comitato per le Manifestazioni Petroniane nell’ambito delle celebrazioni per la Madonna di San Luca.

