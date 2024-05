Diocesi: Ancona-Osimo, domenica per la festa di San Ciriaco “InCanto sulle vie di Francesco”

In occasione degli eventi legati alla festa di San Ciriaco, patrono dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo e della città di Ancona, arriva ad Ancona domenica 5 maggio “InCanto sulle vie di Francesco”. Si tratta di un’edizione speciale di una serie di eventi che da 11 anni si svolgono in Umbria e in tutto il centro Italia, nell’intuizione di ripercorrere a piedi antichi percorsi francescani mentre dei cori, in alcune location, attendono i camminatori e offrono loro esecuzioni canore. Un’iniziativa che non poteva non toccare Ancona, città definibile a ragione come il “porto di San Francesco” (visto che da qui il Santo nel 1219 partì verso la Terra Santa), ricca di storia e spiritualità, che diventa quindi, per la prima volta, tappa di questo evento itinerante che cade nell’ambito delle Celebrazioni per l’ottavo centenario di eventi chiave nella vita di San Francesco.

Non è un caso che questa manifestazione sia stata voluta dal Comitato delle celebrazioni per San Francesco di Assisi (2023-2026), costituitosi ad Ancona proprio per dare risalto alle ricorrenze legate al Poverello di Assisi e composto da numerose e importanti istituzioni e associazioni cittadine: l’Associazione Opere caritative francescane (che lo presiede), l’arcidiocesi di Ancona-Osimo, il comune di Ancona, l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, l’Anci Marche, la Camera di commercio delle Marche, l’Università politecnica delle Marche e l’Ente morale “Provincia Picena S. Giacomo della Marca dei Frati Minori”.

Domenica 5 maggio, dunque, grazie a InCanto ci sarà l’occasione di riscoprire il legame che c’è tra il santo di Assisi e il capoluogo dorico, con una lunga passeggiata intervallata da alcune tappe: in ognuna di esse diversi esperti arricchiranno l’esperienza narrando fatti storici e aneddoti legati a San Francesco e al suo legame con la città, offrendo ai partecipanti una profonda immersione nel contesto culturale e spirituale di Ancona.

“Cerchiamo di portare il messaggio francescano nella comunità – ha dichiarato il presidente del Comitato delle celebrazioni, padre Alvaro Rosatelli – e questa manifestazione è motivo di orgoglio”. “Francesco aveva a cuore l’armonia – ha sottolineato mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo – e il canto corale è armonia, nessuna voce prevale sull’altra. Il cammino del santo patrono d’Italia è stato lungo e ha attraversato più sedi: il percorso di InCanto partirà dalla banchina intitolata a San Francesco e approderà a San Francesco Ad Alto, centro conventuale da lui istituito e oggi presidio militare, portando un messaggio di pace e di umanità”.

