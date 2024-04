Legalità: Libera Calabria, sabato a Reggio Calabria incontro “Il protocollo ‘Liberi di scegliere’ e l’entropatia dei nuovi orizzonti di possibilità”

“Il protocollo ‘Liberi di scegliere’ e l’entropatia dei nuovi orizzonti di possibilità”. Questo il titolo dell’incontro in programma nella mattinata di sabato 6 aprile presso l’aula magna Quistelli dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. L’evento, che prenderà il via alle 10, è realizzato dal Coordinamento regionale Libera Calabria in stretta collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane dell’Università Mediterranea. Un appuntamento, viene spiegato in una nota dell’associazione, che si svolgerà all’indomani del rinnovo del protocollo “Liberi di scegliere”, il progetto, nato negli scorsi anni su impulso del Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, che ha l’obiettivo di offrire nuove occasioni di vita a tutti quei minori, e alle loro madri, provenienti da contesti malavitosi sottraendoli da un destino all’apparenza segnato. Il rinnovo del protocollo ha previsto il coinvolgimento di nuovi uffici giudiziari, oltre Reggio Calabria e Catania si sono aggiunti Napoli e Palermo, e nuove associazioni che saranno coordinate da Libera.

L’incontro, le cui conclusioni sono affidate a don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, vuole rappresentare un’occasione importante di confronto, tra gli attori principali chiamati ad attuare il protocollo, sulla progettualità dell’azione di quello che è divenuto uno strumento potente di contrasto alle mafie e alla cultura mafiosa.

