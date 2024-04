Carceri: Fagnano Olona, domenica in preghiera per i detenuti con mons. De Scalzi

Domenica 7 aprile (ore 17), presso la sede della Cooperativa Sociale “La Valle di Ezechiele” a Fagnano Olona, verrà celebrata la messa della Divina Misericordia, per tutte le persone nelle carceri. A presiedere sarà mons. Erminio De Scalzi, per tanti anni Abate di S. Ambrogio, vescovo responsabile dell’accoglienza di Papa Benedetto XVI al Family Day a Milano nel 2012 e oggi delegato della Conferenza Episcopale Lombarda per la pastorale carceraria. Analoga iniziativa viene organizzata ogni anno, in questo giorno, dai cappellani delle carceri della Campania che si ritrovano con tantissime persone detenute in uno speciale ‘permesso premio’ al Santuario della Madonna di Pompei, dove il beato Bartolo Longo diede vita nel 1891 all’Ospizio per i figli dei carcerati. La domenica dopo Pasqua è stata dedicata da san Giovanni Paolo II al culto della Divina Misericordia e, si legge in un comunicato della Cooperativa sociale, in un moto spontaneo che coinvolge ‘dal basso’ preti di galera dal sud al nord Italia, sta diventando giornata di preghiera per le persone che stanno scontando la propria pena.

