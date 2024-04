Diocesi: Lecce, il 6 aprile l’inaugurazione del Centro multimediale per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale

Sarà inaugurato il 6 aprile alle 10 a Palazzo Scarciglia (via Libertini 36), di proprietà dell’arcidiocesi di Lecce, il Centro multimediale per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale. Saranno presenti all’inaugurazione la presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, il presidente della Provincia Stefano Minerva, il sindaco Carlo Salvemini, la soprintendente all’Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce Francesca Riccio. Introduzione a cura di monsignor Antonio Montinaro, economo diocesano e presidente della Fondazione “Splendor Fidei”, interventi dell’ingegner Tommaso Farenga e dell’architetto Antonio Garzia, progettisti dell’opera, di Valentino Nicolì, responsabile della ditta restauratrice “Nicolì spa”, e di Paolo Cipollini, allestimento multimediale “Civita Mostre e Musei spa”. Conclusioni dell’arcivescovo metropolita di Lecce monsignor Michele Seccia. Modererà l’incontro Matteo Caione, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia. A seguire la visita del Palazzo e del percorso immersivo multimediale presso l’infopoint. La costruzione del complesso che va sotto il nome di Palazzo Scarciglia, costituito dalla chiesa di Santa Elisabetta e dall’annesso ex convento, risale al 1546 e alla volontà del nobile Filippo Mattei, feudatario di Novoli e Palmariggi che destinò l’immobile alla Congregazione dei Canonici regolari lateranensi del Santissimo Salvatore. Passata la proprietà negli anni ’50 del ventesimo secolo alla famiglia Micheli-Scarciglia di Galatina, il complesso fu ereditato nel 1987 dall’arcidiocesi di Lecce, e fu l’arcivescovo Cosmo Francesco Ruppi, nel 2002, a stabilire il restauro della chiesa. La parte oggetto degli ultimi restauri, dopo essere stata utilizzata dal servizio di Pastorale giovanile, ha ospitato negli ultimi anni l’Ufficio missionario dell’arcidiocesi e il Centro anti-violenza. Il nuovo Centro, pensato per i turisti – che potranno utilizzare appositi strumenti multimediali per personalizzare la visita secondo le proprie esigenze – ospiterà al primo piano anche laboratori per ragazzi, famiglie e scuole e sarà gestito da ArtWork.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /