Diocesi: Milano, bilancio Fondo Lavoro. Gualzetti (Caritas), tempo di guardare avanti considerando i nuovi scenari professionali

(Milano) “Un investimento importante, uno strumento di politica attiva del lavoro, un’intuizione dell’allora arcivescovo di Milano, il cardinale Dionigi Tettamanzi che dal 2008, ha fatto tanta strada”. È il Fondo Famiglia-Lavoro, divenuto, poi, Fondo Diamo Lavoro passando, nel periodo della pandemia per il Fondo San Giuseppe, nato per sostenere specificamente coloro che avevano perso l’occupazione a causa del Covid. Se ne è parlato oggi a Milano nel convegno, promosso da Caritas ambrosiana, “Ti formo e poi ti assumo”, nel corso del quale, presso il Centro Congressi Cariplo sono stati presentati i risultati e le prospettive di sviluppo del progetto che la diocesi ambrosiana conduce dal 2017. L’assise che ha visto gli interventi di sociologi ed esperti del lavoro, rappresentati di Confcommercio, Confartigianato e Assolombarda, aperta dai saluti del presidente della Fondazione Cariplo – uno dei maggiori donatori ai Fondi diocesani – Giovanni Azzone e conclusa dall’arcivescovo, monsignor Mario Delpini.

Luciano Gualzetti, direttore di Caritas ambrosiana, illustrando il cammino percorso in questi anni, ha parlato del sistema che alimenta, oggi, il Fondo Diamo Lavoro, “capillarmente radicato nel territorio diocesano. Ascolto, selezione e invio dei candidati avvengono a cura di 360 volontari attivi in 75 distretti del Fondo, i quali indirizzano al Siloe le persone di cui, in molti casi, i Centri d’ascolto seguono l’accompagnamento sociale anche sotto altri profili, secondo una logica di presa in carico integrale delle persone in difficoltà”.

“Si tratta ora – ha aggiunto Gualzetti dialogando a margine con i cronisti – di capire come proseguire, in un contesto di nuovi scenari occupazionali e inedite professioni che stanno emergendo legate alle nuove tecnologie. Continueremo a renderci disponibili per facilitare percorsi di tirocini per entrare o rientrare nel mondo del lavoro”.