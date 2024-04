Autismo: Fondazione Paolo VI e Angsa, domani a Pescara il “Blue day insieme nello sport”

A pochi giorni dalla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo del 2 aprile scorso, Fondazione Paolo VI e Angsa Abruzzo (Associazione nazionale genitori persone con autismo) presso il Centro Adriatico a Pescara, daranno vita, domani, al “Blue day: insieme nello sport”. Sarà una giornata dedicata alla promozione della pratica sportiva come veicolo per l’inclusione delle persone affette da autismo: “Quello dell’inclusione dei ragazzi autistici – spiega Peppino Polidori, presidente della Fondazione Paolo VI – è un obiettivo che ci vede da sempre in prima linea, a tal punto che tra i nostri dipendenti contiamo diverse persone affette da questa sindrome. Quest’anno vogliamo rilanciare il nostro impegno attraverso la promozione della pratica sportiva, auspicando che realtà come la nostra – le quali consentono alle persone autistiche di diventare ‘pietre vive’ della società – godano di più riconoscimenti e sovvenzioni”. La giornata inizierà con i saluti istituzionali dell’arcivescovo di Pescara-Penne mons. Tommaso Valentinetti, del presidente e della direttrice generale della Fondazione Paolo VI Peppino Polidori ed Elisa Di Tillio, del sindaco e dell’assessore allo Sport del Comune di Pescara Carlo Masci e Patrizia Martelli, del presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis e della presidente di Angsa Abruzzo Alessandra Portinari. Nella giornata i bambini potranno cimentarsi con l’hockey su prato, nel judo, nel pattinaggio, nella pallamano, nell’equitazione e nel tennis.

