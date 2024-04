Benedettini: è morto l’abate Notker Wolf. Ateneo Sant’Anselmo, “uomo di fede, di cultura e di grande generosità”

L’abate Notker Wolf è deceduto in maniera improvvisa mercoledì 3 aprile. Dom Wolf è stato dal 2000 al 2016 abate primate della Confederazione Benedettina, abate di Sant’Anselmo e gran cancelliere del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo. Dal 1971 al 1978 è stato anche professore di Filosofia naturale e Filosofia della scienza alla Facoltà di filosofia dell’Ateneo Sant’Anselmo. L’abate Wolf, si legge in una nota dell’Ateneo, “pure dopo la scadenza del suo mandato, è sempre rimasto vicino alla comunità anselmiana, alla quale ha continuato a rivolgere la sua attenzione e il suo consiglio”. Il gran cancelliere, il rettore magnifico e l’intero Ateneo si uniscono nella preghiera, alla sua comunità monastica e nel ricordarlo quale “uomo di fede, di cultura e di grande generosità”. Il funerale si celebrerà sabato 6 aprile alle 10.30 nella Abbazia di St. Ottilien in Germania.