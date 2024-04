Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente della Repubblica del Tadjikistan

Oggi, 26 aprile, Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo apostolico, il presidente della Repubblica del Tadjikistan, Emomali Rahmon, il quale si è successivamente incontrato con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali. Lo rende noto un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede.

“Nel corso del cordiale colloquio in Segreteria di Stato, sono state rilevate le buone relazioni tra la Santa Sede e il Tadjikistan – si legge nel comunicato – e ci si è soffermati su alcuni aspetti della situazione politica e socio-economica del Paese. Speciale attenzione è stata riservata all’importanza del dialogo e della comprensione reciproca tra popoli e culture per la promozione della pace e della stabilità nel mondo”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /