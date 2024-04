Papa Francesco: Meloni annuncia che parteciperà al G7 alla sessione sull’intelligenza artificiale in programma a metà giugno in Puglia

(Foto: ANSA/SIR)

“Sono onorata di annunciare oggi la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7, proprio nella sessione dedicata all’intelligenza artificiale”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in un videomessaggio nel quale presenta il Vertice in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia, in Puglia. Il Santo Padre prenderà parte alla sessione “Outreach”, aperta ai Paesi invitati e non solo ai membri G7. “Nel corso di quest’anno – ha spiegato il premier – si svolgeranno 21 riunioni ministeriali, alcune di queste si sono già tenute in questi primi mesi del 2024, altre si terranno nel corso dell’anno, mentre l’appuntamento principale sarà il Vertice dei leader dal 13 al 15 giugno a Borgo Ignazia nella splendida Puglia”. “Tanti – ha proseguito Meloni – i temi che la Presidenza italiana ha voluto mettere all’ordine del giorno. Il G7 confermerà il suo sostegno all’Ucraina, continuerà a lavorare per arrivare a una pace giusta e duratura, ci occuperemo del conflitto in Medio Oriente lavorando per scongiurare una escalation e riportare anche qui pace, stabilità, e sicurezza in tutta la Regione. Affronteremo le grandi sfide del nostro tempo, dal nesso clima-energia fino alla sicurezza alimentare. Getteremo insieme le basi per costruire un rapporto nuovo da pari a pari e di reciproco vantaggio con le Nazioni in via di sviluppo e le economie emergenti e in particolare con il continente africano. Così come concentreremo la nostra attenzione sulle questioni migratorie con l’obiettivo di combattere le reti di trafficanti di esseri umani e gettare le basi per garantire il diritto a non dover emigrare”. “Ma il G7 – ha assicurato il presidente del Consiglio – affronterà anche quella che in molti, e non a torto, ritengono essere la più grande sfida antropologica di quest’epoca ovvero l’avvento dell’intelligenza artificiale, una tecnologia che può generare grandi opportunità ma che porta con sé anche enormi rischi oltre a incidere inevitabilmente sugli equilibri globali”.

Nell’annunciare la partecipazione di Papa Francesco alla sessione dedicata all’intelligenza artificiale, Meloni ha ringraziato “di cuore il Santo Padre per aver accettato l’invito dell’Italia, la Sua presenza dà lustro alla nostra Nazione e all’intero G7”. “È la prima volta nella storia – ha sottolineato il premier – che un Pontefice partecipa ai lavori del Gruppo dei Sette e il Santo Padre lo farà nella sessione ‘Outreach’, aperta cioè anche ai Paesi invitati e non solo ai membri del G7 e io sono convinta che la presenza di Sua Santità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all’intelligenza artificiale”.