Diocesi: Padova, il 2 maggio veglia su “Lavoro: strumento per costruire una società fraterna”

“Lavoro: strumento per costruire una società fraterna” è il titolo della veglia diocesana per il lavoro 2024, che si terrà giovedì 2 maggio 2024, con inizio alle ore 18.45, nella sede dell’azienda Fanton Spa a Conselve, fabbrica di materiale elettrico. Come da alcuni anni a questa parte, prosegue l’impegno di pregare per il lavoro in un contesto di lavoro e insieme ai lavoratori. L’azienda ospite quest’anno la Fanton Spa, realtà storica del Conselvano essendosi stabilita nella nascente zona industriale nel lontano 1977. Oggi, tra dipendenti e collaboratori, conta oltre 200 persone e intrattiene rapporti commerciali con centinaia di aziende in Italia e all’estero. Soddisfazione per questa iniziativa che la vede coinvolta è stata espressa dall’azienda Fanton. “Ringraziamo la Diocesi e il nostro vescovo Claudio Cipolla per averci dato questa bellissima opportunità. Dal 1977 ad oggi centinaia di persone hanno lavorato con noi e ci piace pensare che, grazie un po’ anche alla Fanton, siano riusciti a realizzarsi come uomini e donne, parti attive nella nostra società. Il valore della famiglia e della persona sono valori che ci sono stati tramandati dai nostri genitori che li hanno imparati dai nostri nonni”. Il momento di preghiera e riflessione, presieduto dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, sarà un’occasione “per riflettere sulla cura del lavoro come atto di carità politica e di democrazia”. Durante la Veglia ci saranno anche le testimonianze dirette di: Leopoldo Destro, presidente Confindustria Veneto est, sul volontariato d’impresa; Ricardo Stocco, referente di Irecoop Veneto per la cooperazione di comunità in Veneto, sull’impresa di comunità; Glenda Trombini, vicedirettore Cooperativa sociale Alambicco, sul sistema territoriale.

