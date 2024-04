Francescani: Cefalù, dal 10 maggio il III Meeting Francescano del Mediterraneo con il custode Patton e il card. Zuppi

Dal 10 al 12 maggio, Cefalù (Pa) ospiterà la terza edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo dedicato al tema “Connessi – ‘Non esistono cambiamenti culturali, senza cambiamenti nelle persone’”. “Saranno tre giorni di dibattito, di riflessione, di forum insieme agli uomini del mondo sociale, istituzioni, persone impegnate nel mondo accademico, ma anche – dice Carmelo Vitello, ministro regionale dell’Ordine francescano secolare di Sicilia – tre giorni di festa, di gioia e di annuncio. Il Meeting Francescano del Mediterraneo organizzato dalla famiglia francescana di Sicilia, insieme alla diocesi di Cefalù, vuole essere un’occasione per crescere nella fraternità e riflettere insieme sulle grandi sfide del nostro tempo ed in modo particolare chiedere il dono della Pace”. Cuore dell’evento, nella serata di sabato 11 maggio alle ore 19.00 sul Turniale della Cattedrale di Cefalù, sarà l’incontro con il Custode di Terra Santa, fra Francesco Patton, sul tema “Mediterraneo: cuore di Pace” che permetterà di parlare del dramma della guerra attraverso la voce e la testimonianza di chi lo vive da vicino. Previsto anche uni intervento in diretta streaming del card. Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Quella della guerra in Terra Santa è per mons. Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù, “una delle tre grandi ferite che affliggono il Mediterraneo, insieme con la morte di tante, veramente troppe, vittime dei naufragi e la desertificazione che porta all’impoverimento delle nostre terre e alla povertà della nostra gente, soprattutto nel Sud del Mediterraneo. Ferite – aggiunge il vescovo – che vanno trasformate in feritoie di luce, entrando in esse con il Vangelo”.

