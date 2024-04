Scout: Agesci, dal 25 aprile a Bracciano al via il 50° Consiglio generale. Messa col card. Zuppi

Dal 25 al 28 aprile si terrà a Bracciano (Roma) il 50° Consiglio generale Agesci: “Capi e ragazzi per un mondo migliore”. Il massino organo deliberativo dell’associazione, formato da 300 Consiglieri generali provenienti da tutte le Zone d’Italia, si incontra per definire l’orientamento e gli indirizzi politici dell’Associazione. Un momento per avviare le celebrazioni ufficiali per i cinquant’anni dell’associazione. Oggi sono 182.000 le storie di impegno e servizio, di cui quasi 150.000 appartengono a ragazze e ragazzi, 30.000 alle capo e ai capi e quasi 2.000 agli assistenti ecclesiastici.

Un anno, questo del 50° ricco di iniziative. L’evento centrale sarà la “Route nazionale delle Comunità capi, Generazioni di felicità” rivolto ai tutti gli educatori, che si terrà ad agosto a Villa Buri, Verona, con 20.000 presenze che condivideranno momenti di dibattito, di riflessione e di formazione sul “fare educazione oggi” per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi che crescono nei valori della cittadinanza attiva e responsabile, secondo il metodo scout. La messa di sabato 27 aprile sarà celebrata dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. Tra gli argomenti affrontati e durante l’assemblea associativa ci sarà l’Educare alla vita cristiana, con le modifiche al Regolamento metodologico; la partecipazione e contribuzione dei ragazzi e delle ragazze ai diversi livelli associativi; il tema dell’immergersi nel Creato; l’impegno dell’Associazione in ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

I temi educativi e metodologici saranno protagonisti: essere costruttori di pace, esperienze di educazione alla buona politica, riflessione sulla partenza e le modifiche ai Regolamenti metodologici con l’inserimento della nuova specialità “Amico degli anziani”, la presenza di Rover e Scolte in interventi di Protezione civile e Internazionale.

