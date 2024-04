Salute pubblica: Oms Europa lancia il primo Network paneuropeo per il controllo delle malattie

Sulla scorta dell’esperienza maturata con il Covid-19, l’Ufficio regionale per l’Europa dell’Oms ha lanciato, congiuntamente con l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa), il Pan-European Network for Disease Control (Ndc – Rete paneuropea per il controllo delle malattie). Il Network sarà ospitato dall’Ukhsa, con l’amministratore delegato dell’Ukhsa, Dame Jenny Harries, come presidente ad interim del gruppo direttivo della rete. Missione del Ndc, network di reti di sicurezza sanitaria, “rafforzare la preparazione della regione europea dell’Oms – 53 paesi in Europa e Asia centrale – identificando e mitigando in modo proattivo i potenziali rischi delle malattie prima che si trasformino in minacce regionali o globali”, si legge in un comunicato. Il Network svolgerà un ruolo fondamentale nel “garantire la sicurezza delle persone, facilitando la collaborazione e la condivisione delle conoscenze tra nazioni, agenzie sanitarie pubbliche, mondo accademico e società civile; promuoverà standard comuni per contribuire a facilitare un approccio unificato alla gestione delle malattie in Europa e in Asia centrale; sfrutterà le reti esistenti riunite attraverso Oms/Europa e Ecdc ( Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) per creare opportunità di collaborazione tecnica e ricerca”. Infine, “promuoverà lo sviluppo di approcci innovativi; faciliterà la condivisione di casi di studio, competenze tecniche, best practice e risorse per aiutare i membri della rete e gli Stati membri europei a sviluppare nuove competenze e partenariati; migliorerà il coordinamento interdisciplinare tra i settori animale, umano e ambientale a livello nazionale, regionale e globale, adottando un approccio One-Health al controllo delle malattie”.

