Salesiani: Cagliari, dal 25 al 27 aprile il Forum Mgs 2024 con giovani provenienti da tutta Italia

A fine aprile si terrà a Cagliari il Forum del Movimento giovanile salesiano, un grande evento organizzato dai Salesiani dell’Italia centrale e destinato ai ragazzi e ai giovani dalla prima superiore in su.

Da più di un secolo la famiglia religiosa fondata da don Bosco e le Figlie di Maria Ausiliatrice lavorano in Sardegna al servizio dei giovani attraverso un qualificato impegno educativo ispirato al “metodo preventivo”. Oratori, parrocchie, Centri di formazione professionale e scuole sono gli avamposti educativi in cui consacrati, famiglie, laici professionisti, operatori pastorali e volontari si spendono con passione, convinti che l’educazione sia il migliore investimento sul futuro.

Alla luce di questa storia il Movimento Giovanile ha fortemente desiderato che il Forum Mgs 2024 sbarcasse a Cagliari. Saranno tre giorni di incontri, preghiera e attività che coinvolgeranno centinaia di giovani provenienti da tutta Italia dal 25 al 27 aprile.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /