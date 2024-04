Diocesi: Fiesole, domani a Loppiano incontro per andare “Al cuore della democrazia” con mons. Manetti e Zamagni

Sarà l’auditorium di Loppiano, a Figline e Incisa Valdarno, ad ospitare domani, domenica 21 aprile, un incontro per approfondire le tematiche al centro della 50ª Settimana sociale dei cattolici in Italia dal titolo “Al cuore della democrazia” che si terrà ad inizio luglio a Trieste.

Domani, dalle 16, interverranno il vescovo di Fiesole, mons. Stefano Manetti, l’economista Stefano Zamagni (Scuola di Economia civile), Daniela Ropelato (Istituto Universitario Sophia) e Laura di Francesco (delegata diocesana per la 50ª Settimana sociale). Modererà l’incontro il giornalista Paolo Loriga.

