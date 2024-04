Università Cattolica: Milano, ciclo di incontri per indagare i cambiamenti della politica nell’era dell’intelligenza artificiale

“Il 30 novembre 2022 Open AI lanciava ChatGpt, il chatbot capace di imitare un’interazione linguistica umana. Che cosa è successo da allora e che cosa sta ancora cambiando? È per rispondere a questa domanda che è nato ‘Humane Intelligence. Trasformare l’intelligenza artificiale in una tecnologia positiva’, il nuovo ciclo di incontri promosso da Humane Technology Lab (HtLab), il Laboratorio dell’Università Cattolica che ha l’obiettivo di investigare il rapporto tra esperienza umana e tecnologia”. Lo si legge in un comunicato emesso dall’ateneo, che specifica: “Il primo incontro, ‘Le campagne elettorali nell’era dell’intelligenza artificiale’, avrà luogo martedì 23 aprile, alle ore 17.30, nell’aula G.142 (largo Gemelli, 1 a Milano)”. Parteciperanno Antonio Palmieri, presidente della Fondazione Pensiero solido, Damiano Palano, docente di Scienza politica e direttore di Polidemos, il Centro per lo studio della democrazia e dei mutamenti politici dell’Università Cattolica, e Francesco Verderami, editorialista del Corriere della Sera. “Con questo nuovo ciclo di eventi vogliamo indagare come cambieranno, e come stanno già cambiando, il mondo della politica, quello del lavoro e la regolamentazione associata all’intelligenza artificiale”, spiega Giuseppe Riva, ordinario di Psicologia generale e direttore di HtLab. “Durante gli incontri, giornalisti ed esperti del settore ci guideranno con un linguaggio semplice e chiaro alla comprensione delle sfide che l’intelligenza artificiale porta con sé, fino alla consapevolezza delle opportunità che questo mondo può offrire”. Sono previsti altri due incontri nei giorni 8 e 17 maggio. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a htlab@unicatt.it.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /