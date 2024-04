Campi Flegrei: Protezione civile, lunedì 22 aprile la prima esercitazione sul bradisismo

Da lunedì 22 aprile prenderà il via la prima delle tre esercitazioni di protezione civile previste nel 2024 nell’area dei Campi Flegrei. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione civile.

Questo primo test si svolgerà per “posti di comando” in quanto il prioritario obiettivo della simulazione sarà verificare e convalidare l’operatività dei centri di coordinamento e delle sale operative in caso di inasprimento dei fenomeni legati al bradisismo.

Oltre all’attivazione delle sale e dei centri di coordinamento durante la giornata di test- organizzata dal Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con la Regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e della Prefettura-Ugt di Napoli, e dei comuni interessati, in particolar modo quelli di Pozzuoli, Napoli e Bacoli – sono previste anche le evacuazioni di quattro plessi scolastici. Le scuole coinvolte sono l’istituto Madonna Assunta a Bagnoli nel comune di Napoli, l’istituto Paolo di Tarso nel comune di Bacoli, mentre nel comune di Pozzuoli le scuole San Giuseppe e Giacinto Diano.

Nell’ambito della più ampia pianificazione di protezione civile per l’area flegrea è inoltre prevista una seconda fase di test per verificare le procedure operative definite dal Piano speditivo di emergenza per l’area del bradisismo, il 30 e il 31 maggio, e una terza esercitazione, nel mese di ottobre 2024, per testare il Piano nazionale per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /