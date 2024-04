Diocesi: Firenze, mons. Gambelli nuovo arcivescovo. Toscana Oggi, domani viene distribuito in tutte le chiese un’edizione speciale

(Foto Toscana Oggi)

Un’edizione speciale di 16 pagine con interviste, racconti, testimonianze per presentare il nuovo arcivescovo eletto di Firenze, Gherardo Gambelli. L’Osservatore Toscano, dorso fiorentino del settimanale regionale Toscana Oggi, esce questa settimana con un fascicolo straordinario che sabato sarà distribuito in tutte le chiese della diocesi dove potrà essere messo a disposizione gratuitamente dei fedeli e di tutte le persone che vogliono conoscere il pastore che dal 24 giugno assumerà la guida della Chiesa fiorentina. La distribuzione sarà possibile grazie alla collaborazione del Coordinamento Misericordie Area Fiorentina e della Misericordia di Empoli, che mette a disposizione mezzi e volontari. L’edizione speciale si apre con il testo della Bolla di nomina. Nelle altre pagine, il testo integrale del saluto che il nuovo arcivescovo eletto Gherardo Gambelli rivolge alla diocesi e alla città di Firenze e le parole con cui il card. Giuseppe Betori ha presentato il suo successore. Tra le interviste, don Marco Viola, parroco che lo ha visto crescere e che ha seguito il suo ingresso in seminario; don Alessandro Lombardi, che in seminario era suo compagno di studi ma anche di carte e di ping pong; don Luca Mazzinghi, che lo ha seguito nella tesi di dottorato in Sacra Scrittura; due vescovi del Ciad, il vescovo di Mongo di cui don Gambelli è stato vicario generale e il vescovo di Pala che ha avuto don Gambelli tra i suoi professori.