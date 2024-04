Diocesi: Udine, il 21 aprile a Lignano la Festa dei ragazzi MagiC

È l’evento più atteso dell’anno dai ragazzi che frequentano le parrocchie friulane. Proprio loro, giovanissimi dai 10 ai 13 anni, saranno i protagonisti della Festa diocesana dei ragazzi di Udine che torna, anche quest’anno, a respirare a pieni polmoni l’aria primaverile del mare. L’appuntamento sarà domenica 21 aprile, a partire dalle 9.30 e fino al pomeriggio inoltrato, al Villaggio “Bella Italia” Efa di Lignano Pineta, sede ormai tradizionale di questo evento diocesano. A orchestrare la regia della giornata – che per molti a dire il vero inizierà il giorno prima, sabato 20 – sarà l’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile. Per i ragazzi l’evento del 21 aprile sarà il terzo appuntamento diocesano dell’anno, dopo la veglia di Avvento dello scorso dicembre e l’incontro ricco di testimonianze svolto a febbraio a Gemona. Dalla città alla pedemontana, giungendo fino al mare: è un ideale abbraccio al territorio quello tracciato dalla Pastorale giovanile, che a Lignano attende diverse centinaia di giovanissimi. La consueta animazione con gli immancabili giochi in spiaggia – meteo permettendo – farà da corollario alle proposte di espressività e, soprattutto, alla santa messa celebrata assieme.

Il titolo della festa è MagiC, con la C finale a indicare l’iniziale di Cristo. Lungo tutto l’anno, grazie all’immagine del soffione, la Pastorale giovanile ha invitato i gruppi di ragazzi a scoprire i “semi di Dio” nascosti in sé, negli altri e nel mondo. A Lignano sarà presente anche l’amministratore apostolico di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, nel pomeriggio, che prima di lasciare la diocesi udinese ha voluto dedicare un momento per stare ancora una volta vicino ai “suoi” ragazzi.

Nel primo pomeriggio del giorno della Festa, mentre i ragazzi saranno impegnati nei giochi in spiaggia, i genitori potranno vivere un incontro di approfondimento su tematiche di genitorialità con Massimo Marangone, docente di religione nelle scuole secondarie.

