San Giuseppe Benedetto Cottolengo: una serie di iniziative nel 90° dalla canonizzazione

Il 19 marzo 2024 è stato il 90° anniversario della canonizzazione di San Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786 – 1842). Era, infatti, il 19 marzo 1934 quando Papa Pio XI, in una basilica di San Pietro gremita da sacerdoti, fratelli e suore della Piccola casa, uniti ai parenti e a tanti cittadini di Bra, di Torino e del Piemonte, proclamava solennemente la santità di colui che definì “il gigante della carità”. Per questa occasione, la Piccola casa propone una serie di iniziative per ricordare il proprio Santo. In particolare il 30 aprile vi saranno una serie di celebrazioni che saranno presiedute, fra gli altri, da mons. Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino, da mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino, da Carmine Arice, padre della Piccola casa e da mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo emerito di Torino. Le iniziative per ricordare San Giuseppe Benedetto Cottolengo proseguiranno poi per tutto il mese di aprile con un calendario fitto di appuntamenti

