Diocesi: Crema, il 15 aprile il card. Zuppi interverrà al corso “Per un’Europa seminatrice di pace”

Lunedì 15 aprile, il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, a cui Papa Francesco nel maggio dello scorso anno ha affidato la missione di mediazione nella guerra in Ucraina, sarà ospite a Crema. Interverrà infatti al corso “Per un’Europa seminatrice di pace”, tema scelto per questa edizione 2023-24 della Scuola di educazione alla politica, promossa dal gruppo Costruttori di pace. L’incontro si terrà presso la chiesa di San Bernardino-Auditorium “Bruno Manenti”, alle 21.

Nella prospettiva delle elezioni per il rinnovo del parlamento europeo e a fronte delle due guerre – per non parlare dei tanti conflitti lontani dai riflettori del mass-media – con l’inevitabile falcidie di migliaia e migliaia di civili e una vera e propria strage di bambini, è parso doveroso agli organizzatori approfondire il tema da diversi punti di vista. Com’è nello spirito di fondo della scuola, che aggrega, oltre all’assessorato alla Cultura del Comune di Crema che funge da capofila, un caleidoscopio di realtà laiche e del mondo cattolico: Acli, Anpi, Arci San Bernardino, Azione Cattolica, Caritas, Casa del pellegrino, Centro Ricerca Galmozzi, Centro Wyszynski, commissioni diocesane per le pastorali Giovanile e degli oratori, Missionaria e migratoria, Sociale e del lavoro, Crema Amica, CremAscolta, Forum Terzo Settore, Mcl, Meic e Scout Agesci.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /