Lavoro: Svaluto Ferro (diocesi Torino), “strategico il rapporto tra automotive e città. Ricostruire un dialogo fruttuoso con Stellantis”

“La manifestazione di questa mattina contribuisce a riaccendere l’attenzione di tutta la città sul tema del lavoro in generale, partendo dalla vicenda Stellantis”. Lo sottolinea il direttore della Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Torino, Alessandro Svaluto Ferro, presente stamani alla manifestazione in rappresentanza della comunità ecclesiale torinese.

“Viviamo una crisi che riguarda non solo i lavoratori e le lavoratrici di Stellantis, ma tutta la città e – aggiunge Svaluto Ferro – la grande partecipazione alla manifestazione di questa mattina rappresenta una presa di consapevolezza importante, perché ha mostrato il coinvolgimento di tutto il territorio, compresa naturalmente la Chiesa torinese”. “Dobbiamo partire da questa mattinata – auspica il direttore della Pastorale sociale e del lavoro – per ricostruire un dialogo fruttuoso con Stellantis, perché il rapporto con l’industria e il mondo dell’automotive in particolare è strategico per la nostra città”. “Non possiamo fare a meno di ragionare attorno al futuro di Mirafiori, al fatto che rimane uno stabilimento chiave produttivo per il settore automotive italiano ed europeo”, ammonisce Svaluto Ferro, convinto che “servono risposte certe, concrete. Non possiamo più attendere, siamo preoccupati, anche perché – conclude Svaluto Ferro – di attendismo si può anche morire”.

