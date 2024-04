Giornalismo: Ucsi Veneto, riconfermata la Giunta

(Foto Ucsi Veneto)

Sabato 6 aprile i giornalisti iscritti all’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) del Veneto, oltre una sessantina, presenti circa la metà, si sono riuniti presso la sede del settimanale cattolico vicentino “La Voce dei Berici” e, dopo aver affrontato tematiche deontologiche e sindacali, hanno proceduto alla elezione dei 5 membri di Giunta, cioè il Consiglio direttivo. Lo si legge in una nota diffusa oggi.

Riconfermato in blocco quello uscente: Sabina Fadel (Ve), Stefano Filippi (Vr), Nicoletta Martelletto (Vi), Silvio Scacco (Vi), Mimmo Vita (Pd). Era stata infatti questa la richiesta di Mimmo Vita, accolta poi per acclamazione dai presenti all’Assemblea di Vicenza, dopo l’intervento di apertura di Giandomenico Cortese, padrone di casa – in quanto presidente del Consiglio di amministrazione de “La Voce dei Berici” e consigliere nazionale Ucsi – e di don Alessio Graziani, direttore del settimanale cattolico vicentino.

Significativa la presenza di Vincenzo Varagona, presidente nazionale dell’Ucsi, che in mattinata aveva incontrato mons. Giuliano Brugnotto, vescovo di Vicenza, consegnandogli una copia di “Comunicare”, il volume fresco di stampa curato da lui e Salvatore di Salvo, segretario nazionale, che raccoglie interventi di importanti giornalisti italiani sul significato di comunicare e informare partendo dai Messaggi di Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. “Ne viene fuori un affresco unico e propositivo sulla comunicazione – ha detto Varagona -, un mondo in cambiamento, che per Bergoglio deve avere come stella polare valori sempre validi; cioè l’impegno per la promozione delle persone, per la giustizia, la verità e la legalità”.

Il mandato che l’Assemblea Ucsi Veneto ha affidato agli eletti è “quello di continuare l’attività formativa che in questi anni è stata costante, confermare il rapporto costruttivo con le gerarchie ecclesiali nelle varie diocesi e promuovere e incrementare la partecipazione dei colleghi alle iniziative che Ucsi organizzerà sul territorio sui temi cari alla professione e alla deontologia giornalistica, anche assieme al Sindacato ed all’Ordine”.

Nella prima riunione della Giunta ieri, giovedì 11 aprile, i neoeletti membri hanno poi riconfermato Mimmo Vita come presidente dell’Ucsi Veneto, Nicoletta Martelletto e Stefano Filippi vice-presidenti, Sabina Fadel segretaria, Silvio Scacco tesoriere.