Elezioni: Treviso, sabato 20 aprile l’incontro “Una politica per le famiglie”

Al Palazzo dei Trecento, a Treviso, il Forum delle Associazioni Familiari ha organizzato per sabato 20 aprile 2024, alle 9.30, l’incontro dal tema “Una politica per le famiglie”. Realizzato con il patrocinio di Anci Veneto, del Comune di Treviso e dal Forum delle Associazioni familiari del Veneto, è dedicato agli amministratori locali, ai candidati alle elezioni amministrative dell’8-9 giugno della Provincia di Treviso ed è aperta al pubblico, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La mattinata sarà divisa in 2 parti: nella prima Francesco Belletti, direttore Cisf – Centro Internazionale Studi Famiglia, presenterà il Rapporto Cisf 2023 dedicato alle “Politiche Familiari in Italia”. Nella seconda parte il Forum delle Associazioni familiari della Provincia di Treviso presenterà agli amministratori locali un documento dal titolo “Le politiche per la Famiglia”, con l’intento di porre all’attenzione di sindaci, assessori, consiglieri comunali e tutti i candidati alle elezioni amministrative di giugno il tema delle politiche “per e con le famiglie”.

