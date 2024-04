Papa Francesco: a giovani di Francesco Live, “gioiosa testimonianza cristiana”

“Il Santo Padre rivolge il suo beneaugurante pensiero, auspicando che l’iniziativa susciti nei giovani rinnovati propositi di gioiosa testimonianza cristiana. Sua Santità li incoraggia a non farsi sopraffare dalle difficoltà e dalle sfide della vita, seguendo con umiltà l’esempio del Padre Serafico, che lasciò tutto per dedicare la sua esistenza all’annuncio del Vangelo dell’amore, facendosi ambasciatore di pace e fraternità tra i popoli”. È il testo del telegramma giunto oggi al meeting di Firenze ‘Francesco Live’, firmato, per conto del Pontefice, dal segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin.

Il telegramma prosegue con una richiesta specifica che il Papa rivolge ai giovani: un “maggior impegno nella costruzione di una società fondata sul rispetto della dignità umana e della difesa del creato, a servizio dei più fragili e vulnerabili”. “Un regalo inatteso e bellissimo – ha commentato fra’ Alessandro Martelli, responsabile della pastorale giovanile dei frati minori della Toscana -, che ci incoraggia e ci dona ulteriore entusiasmo. Faremo tesoro di queste parole preziose. Francesco Live è stato pensato proprio per aiutare i giovani a rafforzare il coraggio di saper andare controcorrente e di saper essere protagonisti in questo tempo della Chiesa e del mondo”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /