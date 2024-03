Sos Villaggi dei Bambini: triangolare di calcio Ternana, ItalianAttori e Nazionale All Stars Sosia allo Stadio “Libero Liberati” di Terni

Ternana, ItalianAttori e Nazionale All Stars Sosia: queste le tre squadre che scenderanno in campo il 20 marzo alle ore 9.45 allo Stadio “Libero Liberati” di Terni per la Partita della solidarietà, organizzata da Sos Villaggi dei Bambini. La partita vedrà tra i protagonisti “non solo volti noti del mondo dello spettacolo ma anche i valori che caratterizzano da sempre il lavoro dell’organizzazione: impegno, fiducia, futuro”, si legge in un comunicato. L’evento “mira a sostenere i progetti educativi che l’organizzazione realizza attraverso i suoi programmi e i villaggi Sos presenti in Italia a favore di centinaia di bambini, ragazzi e famiglie che vivono momenti di forte vulnerabilità”. “Una giornata da vivere all’insegna delle riflessioni importanti e dell’impegno concreto. Saremo uniti con l’obiettivo di mandare un messaggio di pace e solidarietà a tutti i bambini che vivono in zone di conflitto, per questo motivo la partita verrà aperta con la bandiera della pace che anticiperà il calcio di inizio”. Coordinati dall’Ufficio scolastico regionale, si svolgeranno, prima della partita, attività sportive e di intrattenimento con il coinvolgimento di tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazzi che – insieme ai big del calcio – “saranno protagonisti di questo evento”.

