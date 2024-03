Diocesi: Ragusa, conversazione sull’Intelligenza artificiale. “Macchine diversamente intelligenti: come conviverci senza lasciarsi governare”

“Ia. Macchine diversamente intelligenti: come conviverci senza lasciarsi governare”, è il titolo della conversazione che Giuseppe Di Mauro terrà lunedì 11 marzo, alle ore 19.30, presso il saloncino della parrocchia S. Francesco da Paola (Consultorio familiare, via Cacciatori del Tevere, 10) a Vittoria (Ragusa). L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio per la cultura della diocesi di Ragusa, in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Maddalena, la parrocchia San Francesco da Paola e l’associazione Calicantus. A moderare sarà Rosa Perupato. “L’era del digitale, ultimo avamposto dello sviluppo tecnologico, sta cambiando – secondo i promotori – il modo di stare al mondo degli umani. Come la stessa cronaca quotidiana attesta, l’Intelligenza artificiale, e quella generativa in particolare, sta pervadendo in maniera sempre più diffusa e profonda ambiti della vita individuale e sociale con impatti estremamente sensibili. Sono enormi i progressi e le opportunità che tali tecnologie offrono: ma il loro potere siamo davvero in grado di gestirlo? Come interpretare il modo diversamente intelligente di operare delle macchine a portata di un touch?”.

