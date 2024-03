Pace: Rondine cittadella della Pace, dal 30 maggio l’VIII edizione del YouTopic Fest, il festival internazionale sul conflitto

Giovani dell'Opera Segno di Rondine (Foto Rondine cittadella della Pace)

Avrà luogo dal 30 maggio al 1° giugno, a Rondine (Arezzo), l’VIII edizione del YouTopic Fest, il festival internazionale sul conflitto, “tre giorni disarmanti di eventi culturali e artistici, workshop, panel tematici”, promosso da Rondine Cittadella della Pace. Nelle edizioni precedenti sono stati coinvolti 30 Paesi, 60 relatori, 600 studenti, 5mila partecipanti e oltre un milione di beneficiari indiretti. Annunciando l’evento sul sito suo ufficiale https://youtopicfest.rondine.org/ Rondine cittadella della Pace scrive: “Nelle relazioni, nell’economia, nella scuola come nella sanità, nell’arte, nella politica locale, nazionale e internazionale. Senza fiducia tutto si deteriora. Con essa tutto diventa possibile. Nel tempo in cui sembra smarrita, Rondine Cittadella della Pace apre sé stessa al mondo per tre giorni. Lì, nel luogo dove la sartoria dell’umano cerca di ricucirla ogni giorno, rafforzandola. Per andare insieme alle radici della fiducia e capire perché valga la pena correre il rischio di mettersi in gioco e scommetterci ancora. Questo è YouTopic Fest 2024”.