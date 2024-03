A Sua immagine: nella puntata di oggi la storia di rinascita del batterista dei Negramaro. Domani, focus su avarizia e generosità

Nella puntata di oggi di A Sua immagine, in onda dalle 16, su Rai Uno, Lorena Bianchetti incontra il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato e la moglie Clio. Una bella storia d’amore, ma anche di dolore e di rinascita quella che racconteranno. Nel 2018, Lele venne colpito da un ictus che lo portò in coma con una conseguente lunga permanenza in rianimazione fra la vita e la morte, fino alla lenta ripresa. Un periodo travagliato condiviso con sua moglie e la sua band. Paolo Balduzzi sarà invece a Lecce per incontrare un grande amico della coppia, Michele Tancorra, il fisioterapista che ha aiutato Lele nella rieducazione, e nella cui palestra i Negramaro hanno fatto le prove per la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2024.

Nuovo appuntamento con Le Ragioni della speranza che torna per raccontare la bellezza del Creato che si offre al nostro sguardo quotidianamente. Fra Daniele Randazzo, frate del Terzo Ordine Regolare di San Francesco, è accompagnato da Sara Segantin, scrittrice e attivista ambientale che aiuta a capire lo stato di salute del nostro Pianeta e cosa possiamo fare per prendercene cura. Nella puntata di questo sabato: sguardo rivolto alle stelle e occhi puntati al cielo, alla Specola Vaticana, osservatorio astronomico e centro di ricerca scientifica della Santa Sede. In compagnia di Padre Gabriele Gionti, cosmologo, si scoprirà la storia dell’osservatorio e rifletterà sul ruolo che l’uomo gioca nell’universo. Umberto Guidoni, astronauta e astrofisico, primo italiano e primo europeo ad arrivare sulla Stazione Spaziale Internazionale, racconterà della fragilità della Terra vista dallo spazio, dell’importanza della ricerca spaziale nel far progredire la scienza e le tecnologie e nel trovare soluzioni a numerosi problemi di salute e ambientali. Spiegherà, infine, come la Stazione Spaziale Internazionale sia un laboratorio di pace, un esempio riuscito di collaborazione tra uomini di nazionalità diverse.

Proseguendo il ciclo dedicato ai vizi, e alle virtù che vi si oppongono, “A Sua immagine” dedica la puntata di domani, in onda dalle 10.30, all’accidia e all’operosità da un lato e all’avarizia e alla generosità dall’altro. Ne parleranno don Andrea Cavallini, storico della filosofia, la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. La puntata sarà corredata di servizi, tra gli altri, che illustreranno l’argomento attraverso le reazioni popolari, la rappresentazione nell’arte, le storie di personaggi illustri come santa Francesca Romana, che sono esempi popolari di operosità. A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dall’Abbazia San Giovanni in Venere in Fossacesia (Chieti). Alla fine, la rubrica “Verso il Giubileo” e alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.

