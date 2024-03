Intelligenza artificiale: Aversa, dialogo tra Chiesa e università su prospettive per uno sviluppo umano e artificiale

Si è tenuta il 6 marzo, nell’Aula magna della Real Casa dell’Annunziata di Aversa, la tavola rotonda dal titolo “Prospettive per uno sviluppo umano e artificiale” con l’obiettivo di definire “percorsi comuni per l’uso corretto delle Intelligenze artificiali nella vita quotidiana e nel campo del lavoro”. La mattina del 6 marzo “è frutto della collaborazione tra l’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della diocesi di Aversa, il dipartimento di Ingegneria, la Consulta della pastorale universitaria, l’associazione studentesca “Siamo studenti” e “Guitmondo. Rivista di campi e metodi”. “Ancora una volta quindi – si legge in un comunicato – la città normanna ha partecipato al fermento e alla curiosità che inevitabilmente si sono concentrati intorno alla tecnologia del nostro presente”. Alla tavola rotonda “Prospettive per uno sviluppo umano e artificiale” il “dialogare franco e generativo tra le discipline dell’Ingegneria e dell’Economia rappresentate dall’ateneo campano con le discipline teologali della Chiesa ha messo al centro dell’attenzione l’uomo, artefice e principale destinatario di una trasformazione sociale radicale in cui è la tecnologia stessa ad avere capacità predittive”.

