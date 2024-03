Fattore Famiglia nel Lazio: Caltabiano (Anfn), “bene uno strumento va a integrare l’Isee”

(Foto: Anfn)

“Con soddisfazione che accogliamo la notizia della approvazione, da parte della Regione Lazio, dell’avvio della sperimentazione del Fattore Famiglia sul territorio regionale”. Lo dice Alfredo Caltabiano, presidente nazionale dell’Associazione nazionale famiglie numerose (Anfn).

“Sin dalla sua nascita, venti anni fa, l’Associazione nazionale famiglie numerose – evidenzia il suo presidente – ha denunciato l’iniquità dell’Isee, strumento di politica assistenziale e di contrasto alla povertà che viene erroneamente utilizzato per le politiche familiari. Strumento che ‘pesa’ i figli successivi al terzo solo per 0,35, anziché 1 come viene applicato in Francia con il quoziente familiare. In attesa di una riforma dell’Isee che sia veramente a misura di famiglia, e non di bilancio statale, Anfn propone a livello locale, in maniera bipartisan, il Fattore Famiglia, strumento che va a integrare l’Isee, riconoscendo un maggior peso ai carichi familiari”.

Per quanto riguarda la Regioen Lazio, aggiunge Caltabiano, “un ringraziamento va alla consigliera regionale Chiara Iannarelli, che con determinazione ha voluto portare avanti la proposta di legge assieme alla prima firmataria, Laura Corrotti. L’auspicio è che a breve intervenga anche il Governo ad avviare una riforma dell’Isee che consideri le osservazioni che provengono dalle associazioni familiari, attraverso il Forum delle associazioni familiari; positivo a questo proposito l’avvio di un tavolo interministeriale per affrontare il tema”.