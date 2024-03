Diocesi: Campobasso-Bojano, oggi ingresso del nuovo vescovo mons. Biagio Colaianni

La diocesi di Campobasso-Bojano accoglie oggi il nuovo vescovo: mons. Biagio Colaianni presiederà l’Eucarestia nella basilica minore di Castelpetroso (Is) alle ore 16, cui parteciperanno le autorità civili della Regione. All’inizio della messa è previsto il saluto dell’amministratore apostolico mons. Giancarlo Maria Bregantini. Quindi la consegna e lettura della bolla di nomina e il passaggio del pastorale, la presa di possesso della cattedra, l’atto di obbedienza da parte di tutti i sacerdoti, diaconi, religiose, la liturgia della Parola. A seguire l’omelia di mons. Colaianni, quindi la liturgia eucaristica. Al termine, mons. Colaianni si recherà al portone della basilica per impartire la benedizione ai fedeli rimasti all’esterno. L’intera cerimonia potrà essere seguita in diretta su Trm h24, a partire dalle ore 15.00, sul canale 16 del digitale terrestre di Basilicata e Puglia, sul canale 519 delle piattaforme Sky e tivùsat, in live streaming: http://YouTube.com/trmh24, sul sito http://Trmtv.it. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Telemolise a partire dalle ore 15, sul canale 11 del digitale terrestre di Abruzzo e Molise, in live streaming: http://youtube.com/@basilicaaddolorata.

