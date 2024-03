Diocesi: Loreto, il programma per la domenica delle Palme e la Settimana Santa 2024

(foto diocesi Loreto)

La Delegazione pontificia di Loreto ha comunicato il programma delle celebrazioni della domenica delle Palme e della Settimana Santa. Nel dettaglio, il 24 marzo, domenica delle Palme e Passione del Signore, alle ore 10 è prevista la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, la benedizione dei rami d’ulivo in Piazza della Madonna, la processione e la messa, trasmessa in diretta da Telechiara (Can 17 Veneto, Can 18 Friuli e Provincia autonoma di Trento). Il 28 marzo, Giovedì Santo, alle ore 10,30 la messa crismale, alle ore 17 la messa in Coena Domini e riposizione del Ss.mo Sacramento nella basilica dei Santi Papi per l’adorazione fino alle ore 24, trasmessa in diretta da Telechiara. Il 29 marzo, Venerdì Santo, alle ore 17 la celebrazione della Passione del Signore. Il 30 marzo, Sabato Santo, dalle ore 9 alle ore 13 la venerazione all’effige della Virgo Lauretana, alle ore 21 la Veglia Pasquale. Il 31 marzo, Domenica di Pasqua, alle ore 10 la messa solenne. Le celebrazioni saranno presiedute da mons. Fabio Dal Cin, vescovo prelato di Loreto delegato pontificio. Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Santa Casa Loreto.