Diocesi: L’Aquila, la Messa delle Palme a Collemaggio celebrata dal card. Petrocchi

Nell’Anno del Perdono e della Preghiera, in preparazione al Giubileo del 2025, la Comunità Diocesana aquilana si radunerà domenica, 24 marzo, delle Palme, (ore 11) nella Basilica di S. Maria di Collemaggio per partecipare al Rito di Benedizione dei rami di ulivo e commemorazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, presieduto dall’arcivescovo metropolita card. Giuseppe Petrocchi. Lo rende noto la diocesi in un comunicato che annuncia che la Messa sarà trasmessa in diretta sull’emittente televisiva LAQTV Abruzzo (canale 12 digitale terrestre), sulle pagine Facebook di LAQTV e “Chiesa di L’Aquila” e sul sito internet dell’emittente all’indirizzo www.aqbox.tv.

