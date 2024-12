Società: Bambinisenzasbarre, a Milano in un bene confiscato la Casa Gialla per consulenza e attività laboratoriali rivolte alle famiglie del territorio

(Foto Bambinisenzasbarre)

La Casa Gialla è la nuova sede di Bambinisenzasbarre nel centro di Milano, un bene confiscato alla mafia assegnato tramite bando pubblico dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per attività di utilità sociale.

Casa Gialla offre consulenza e attività laboratoriali alle famiglie del territorio con una attenzione specifica all’infanzia.

Partendo dal bisogno specifico di un gruppo di bambini che vivono la separazione forzata dal genitore si arriva all’infanzia tutta, che oggi vive difficoltà simili che appartengono alla maggior parte delle famiglie.

“Mettiamo a disposizione – spiega una nota di Bambinisenzasbarre – percorsi di consulenza psicopedagogica individuale, di gruppo e/o di coppia per sostenere la famiglia.

Spazio Famiglia, un luogo destinato all’incontro tra figli e genitori, uno spazio protetto, con operatori esperti, uno spazio da abitare dopo aver condiviso modi e tempi per declinarli alle esigenze del nucleo familiare e a eventuali vincoli da rispettare. Laboratori artistico-espressivi per bambini/ragazzi (0-17) condotti da operatori esperti che potranno prevedere sia la presenza dei soli bambini sia di genitori e bambini. Scuola di Formazione Relais nell’area dei diritti dei bambini in contesti di emarginazione. L’esperienza ventennale di attività di accoglienza dei bambini in carcere ha permesso a Bambinisenzasbarre di mettere a punto linee guida e un programma di formazione per operatori penitenziari, stakeholders territoriali e del terzo settore basato su case history e buone pratiche”. Il progetto Casa Gialla è sostenuto anche grazie a Fondazione Prosolidar.

L’Associazione Bambinisenzasbarre Ets difende i diritti dei bambini, è impegnata nella cura delle relazioni familiari durante la detenzione di uno o entrambi i genitori, nella tutela del diritto del bambino alla continuità del legame affettivo e nella sensibilizzazione della rete istituzionale e della società civile. Bambinisenzasbarre è attiva in rete sul territorio nazionale con il Sistema Spazio Giallo. Opera direttamente in Lombardia (Milano, Voghera, Vigevano, Pavia e Bergamo), in Toscana, Campania e Calabria e supervisiona le attività dei partner in retea Brescia, Varese e Lodi e in Piemonte, Marche, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Il Sistema Spazio Giallo comprende fra le diverse attività la creazione e la gestione, nelle carceri, dello Spazio Giallo, ideato da Bambinisenzasbarre. È uno spazio relazionale di ascolto e sostegno psicologico alle famiglie e in particolare ai bambini che entrano in carcere quotidianamente per incontrare il genitore, un’interfaccia con funzione di mediazione tra il mondo esterno e il carcere.