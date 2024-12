Acli Roma: il 17 dicembre la terza edizione di “Labordì”. 1600 studenti incontrano il mondo del lavoro

Si terrà martedì 17 dicembre, presso l’Auditorium della Tecnica a Roma, la terza edizione di “LaborDì”, la giornata dedicata ai giovani e al mondo del lavoro promossa dalle Acli di Roma e provincia con il patrocinio della diocesi di Roma, della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Camera di Commercio di Roma, di Unindustria e di ManagerItalia Lazio. All’iniziativa partecipa la Regione Lazio attraverso i fondi europei FSE+ 2021-2027. Previsto un punto informativo con gli esperti di Lazio Innova. Protagonisti dell’iniziativa saranno oltre 1600 ragazze e ragazzi da 17 anni in su provenienti da 22 istituti di formazione superiore di Roma e provincia che vivranno una giornata di incontro, orientamento e formazione con 45 aziende ed enti e 70 recruiter professionisti per un totale di 560 ore di colloqui, e in parallelo durante la giornata si terranno oltre 80 workshop. Ad aprire il LaborDì saranno due approfondimenti sui valori del lavoro e sui cambiamenti e gli orizzonti futuri che vedranno gli interventi, fra gli altri, di Lidia Borzì, presidente Acli di Roma; del card. Baldassare Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma; di Giulio Prosperetti, vicepresidente della Corte costituzionale della Repubblica Italiana; di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma. Nel corso della giornata saranno organizzati seminari tematici e di orientamento, con un focus speciale sull’innovazione tecnologica illustrando le novità nel campo dell’intelligenza artificiale e della realtà estesa applicata al mondo del lavoro. Verrà utilizzata una piattaforma informatica per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, specificamente realizzata per il LaborDì e organizzati colloqui con i dirigenti della gestione delle risorse umane delle realtà nazionali e internazionali, presenti. Verrà inoltre allestita la mostra di sensibilizzazione per il contrasto del bullismo e cyberbullismo “The AI.D”, realizzata grazie all’intelligenza artificiale a partire dalle storie di ragazzi vittime di violenze e bullismo.

