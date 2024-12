Natale: Padova, domani alla Basilica del Santo benedizione della mostra dei presepi

(Foto Ufficio Stampa - "Messaggero di Sant' Antonio" Editrice)

La basilica del Santo a Padova si prepara al Natale. Domani, sabato 14 dicembre, dopo la santa messa delle ore 18, sarà benedetta la tradizionale mostra di presepi della Basilica. Tre i presepi che verranno inaugurati nel fine settimana: “Nella notte una luce rifulse” di Nicolò Celegato e Antonio Pigozzi; “Sacra famiglia” di Stefano Tondi di Gottolengo (Bs) e il “Presepio artistico popolare veneto” di Nicolò Celegato e fra Giambattista Scalabrin (fra Giambo).

Il primo, nella Cappella di San Francesco, rappresenta una grande scena in cui la natività è all’interno di una grotta racchiusa da un arco di accesso. Sullo sfondo il paesaggio notturno di Betlemme rischiarato dalla luna. Le statue in gesso, da 80 cm, che compongono il presepio degli inizi del ‘900, appartengono a un collezionista privato.

Nel secondo, nella Cappella di San Leopoldo d’Ungheria, la sacra famiglia è ospitata sotto il portico di una vecchia cascina della campagna bresciana. Maria e Giuseppe sono impegnati nell’attività quotidiana della vita contadina: stanno sgranando le pannocchie frutto del lavoro dei campi, insieme al Bambino Gesù.

Il terzo, nella Cappella di Santa Caterina, è un presepio tradizionale popolare ambientato in Veneto, con la riproduzione di una vecchia casa colonica con la stalla C’è chi si accorge del grande Mistero e chiama gli altri ad andare verso la stalla e c’è chi invece continua la sua vita come se niente fosse successo, preso dalle proprie preoccupazioni di ogni giorno. La scena di questo presepio si snoda nella classica vita quotidiana; la natività al centro nella vecchia stalla con gli attrezzi di un tempo, i lavori agricoli di una volta, i bambini che giocano, e chi si scalda attorno al fuoco mangiando un po’ di castagne.

I presepi saranno visitabili fino a domenica 2 febbraio 2025, tutti i giorni dalle 7 alle 19. Per info: tel. 049 8242811.