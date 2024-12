Diocesi: mons. Moraglia (Venezia), “in un tempo segnato da femminicidi quasi quotidiani”, santa Lucia è “un esempio attualissimo di coraggio e dignità”

“In un tempo oggi più che mai segnato da crescenti sopraffazioni e violenze, specialmente nei confronti delle donne, Lucia è – con il suo coraggio e la sua dignità – esempio attualissimo. Lo è, soprattutto, per noi che viviamo in un’epoca in cui l’uccisione di donne (femminicidi) è, purtroppo, un dato quasi quotidiano”. E’ un passaggio dell’omelia pronunciata questa sera dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia, nel corso della messa presieduta per la festa di santa Lucia nel santuario veneziano che ne accoglie le reliquie.

“La giovanissima età non ha impedito a Lucia – vergine e martire – di rimanere fedele alla volontà di Dio, ossia al battesimo, al suo voler essere cristiana e al suo appartenere in modo totale al Signore”, ha osservato Moraglia. Quindi, con riferimento alle reliquie della Santa ha spiegato: “Non sono realtà magiche, ma richiamano piuttosto la verità dell’incarnazione di Dio nel Figlio Suo Gesù” e “la visibilità della Chiesa, che è fatta di donne e di uomini concreti. Non esiste, infatti, una Chiesa ‘disincarnata’, di puri spiriti; tale pretesa di Chiesa non è la Chiesa di Cristo. Così per noi, oggi, Lucia incarna – insieme – il volto materno, sponsale e femminile della Chiesa che precede ogni ministero, ufficio e azione pastorale”.

Nei prossimi giorni, fino a lunedì 16 dicembre, il patriarca accompagnerà anche la “peregrinatio corporis” della Santa a Siracusa e domani, sabato 14 dicembre, presiederà la messa solenne alle 16 presso il santuario della Madonna delle Lacrime: “Oggi a Venezia – e nei prossimi giorni in Sicilia – chiediamo con grande fiducia l’intercessione di santa Lucia per invocare la pace tra i popoli, l’aiuto per i più deboli, la protezione e la luce, la giustizia, la misericordia e la verità per tutti e per il nostro mondo, sempre alle prese con tanti travagli, lacerazioni e conflitti”. “Alla vigilia dell’apertura dell’imminente Giubileo – ha concluso Moraglia -, invochiamo il sostegno di santa Lucia perché ci indichi e ci spinga lungo la nostra via alla santità e ci accompagni con la forza trascinante della sua testimonianza di martirio e di verginità”.

