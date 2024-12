Ortodossi: domenica due eventi della Comunità Romena in Italia. La benedizione della prima pietra di una nuova chiesa e un concerto di canti natalizi

Domenica prossima, 15 dicembre, due eventi vedranno protagonista la Comunità Romena che vive nel Lazio. A Ladispoli una celebrazione liturgica e benedizione della prima pietra per la costruzione della chiesa ortodossa San Andrea Apostolo e ordinazione di un diacono. La celebrazione sarà presieduta da mons. Siluan, vescovo della diocesi Ortodossa Romena d’Italia, affiancato da dieci sacerdoti e diaconi. Saranno presenti anche rappresentanti delle autorità civili ed ecclesiastiche del territorio. Nella stessa giornata, a Roma, IX edizione del Concerto di Natale “Le tradizioni attraverso gli occhi dei bambini”. L’evento si svolgerà alle ore 17 nella Basilica dei Santi XII Apostoli a Roma su iniziativa dell’Associazione italiana “Insieme per l’Athos” in collaborazione con la diocesi Ortodossa Romena in Italia, l’Accademia di Romania a Roma, e Radio Romania, con il patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia, dell’Ambasciata di Romania presso la Santa Sede e dell’Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia. Lo spettacolo sarà presentato da quattro giovani romeni – Miriam Cosma, Teodora Surubaru, Ioana Videa e Stefano Gravelli – che, cresciuti in Italia, portano avanti con “entusiasmo le tradizioni apprese dai loro genitori”. Si tratta di un viaggio nelle tradizioni natalizie romene: il concerto offrirà “un’immersione nelle tradizioni natalizie romene, uniche nel loro genere”, e sarà arricchito dalla partecipazione di dieci formazioni corali provenienti da diverse parrocchie del Lazio e sarà presentato dalla giornalista romena Elena Postelnicu, corrispondente di Radio Romania Actualități in Italia.

