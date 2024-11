Diocesi: Savona-Noli, aperte le domande online del concorso per insegnanti di religione cattolica

In una nota di oggi, la diocesi di Savona-Noli fa sapere che fino alle ore 23.59 del 4 dicembre sul Portale unico del reclutamento è possibile presentare istanza online di partecipazione al concorso ordinario per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria e la secondaria di primo e secondo grado, secondo quanto indicato dai relativi bandi del Ministero dell’Istruzione e del Merito. È necessario che i candidati siano in possesso degli specifici titoli di studio richiesti e della certificazione di idoneità, di data non anteriore al 5 settembre 2024, che potrà essere rilasciata dall’ordinario della diocesi di Savona-Noli. Tale richiesta dovrà essere inviata al Servizio per la pastorale scolastica all’indirizzo di posta elettronica ufficio.scuola@diocesisavona.it. In caso di candidati che oltre al concorso straordinario intendano partecipare anche a quello ordinario la certificazione dell’idoneità dovrà essere nuovamente rilasciata.

Il portale è raggiungibile all’indirizzo inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali dello Spid-Sistema pubblico di identità digitale o della Cie-Carta di identità elettronica. Il servizio è raggiungibile anche tramite l’applicazione Piattaforma Concorsi e procedure selettive, collegandosi al sito web mim.gov.it, o il percorso “Argomenti e Servizi – Servizi – lettera P – Piattaforma Concorsi e procedure selettive – Vai al servizio”. In collaborazione con l’Istituto superiore di scienze religiose della Liguria, sarà organizzato a livello regionale uno specifico corso online di preparazione sui contenuti del programma d’esame per la prova scritta e quella orale.

